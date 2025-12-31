Булыкин об Овечкине: «Величайший спортсмен России не только года, а десятилетия! Пожелаем ему побить еще больше рекордов»

Булыкин об Овечкине: величайший спортсмен России не только года, а десятилетия!.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал Александра Овечкина величайшим российским спортсменом десятилетия.

В 2025 году капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки, став лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.

— Кто для вас лучший российский спортсмен уходящего года?

— Овечкин, конечно. Величайший спортсмен, который побил все рекорды и, думаю, побьет еще. Он прекрасно относится к делу и жизни. Он величайший спортсмен нашей страны не только года, а десятилетия!

Пожелаем ему удачи, играть как можно дольше и побить еще больше рекордов, — сказал Булыкин.