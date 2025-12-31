Ассистент тренера «Шанхая» о 2:3 со СКА: «Не стал бы вешать поражение на вратарей. Мы очень много упустили моментов»

Ассистент тренера «Шанхая» о 2:3 со СКА: не стал бы вешать поражение на вратарей.

Ассистент тренера «Шанхая » Майк Келли оценил поражение от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Была очень быстрая игра. Начали медленнее, чем хотели. Соперник гораздо больше контролировал шайбу вначале. Третий период, наверное, был нашим лучшим периодом. Но затем не очень грамотно сыграли в зоне защиты, соперник вышел в атаку, и пропустили гол. Тяжелое поражение для нас.

— Согласитесь, что поражение — это фактор вратаря?

— Мы действительно поменяли вратаря, но считаю, что Кареев сыграл здорово, не стал бы вешать это поражение на вратарей. Мы очень много упустили моментов. Поэтому бы не сказал, что проблема во вратаре.

— Чем была обусловлена замена Рыбара на Кареева?

— Лично я не думаю, что были плохие голы, что это была вина вратаря. Тренер вратарей предложил замену, я согласился. Но я точно не могу сказать, что это была проблема вратаря.

— Насколько эта замена поменяла игру?

— Не думаю, что от этого был сильный эффект в моменте. Может быть, после сэйвов Кареева игра изменилась. Для этого и практикуется замена вратарей, – сказал Келли.