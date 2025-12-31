Вячеслав Козлов: «Не запрещаю играть в атаке, но в обороне требую, чтобы играли правильно. У нас бывает неоптимальный состав, провалы, которые сложно объяснить»

Вячеслав Козлов высказался о выступлении московского «Динамо».

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о выступлении команды.

Во вторник «Динамо » проиграло ЦСКА со счетом 1:5.

– Команда показывает хоккей, который вы хотите видеть, и согласны ли вы с тем, что оборона для вас – главное качество команды?

– Нет, я не запрещаю играть в атаке, но в обороне требую, чтобы играли правильно.

У нас бывает неоптимальный состав, но местами играем правильно, иногда получается, но бывают провалы, которые сложно объяснить, – сказал Козлов.