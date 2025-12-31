Защитник «Ак Барса» Лямкин получил перелом лицевой кости и выбыл на неопределенный срок (Metaratings)

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин выбыл на неопределенный срок.

Защитник «Ак Барса » Никита Лямкин получил травму лица в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

По информации Metaratings, после обследования выяснилось, что защитник получил перелом лицевой кости и выбыл на неопределенный срок.

В нынешнем сезоне в активе Лямкина 25 (3+22) баллов в 41 игре сезона при показателе полезности «плюс 9».