Ларионов об идее проводить матчи в новогодний вечер: «Было бы круто. Хоккей – игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поддержал идею проводить матчи перед Новым годом.

Ближайшие матчи Фонбет Чемпионата КХЛ пройдут 3 января.

– Как вам идея проводить один из матчей КХЛ в новогоднюю ночь?

– Я ни разу не играл в новогоднюю ночь, не играл в новогодний вечер. Это было бы круто. Хоккей – это игра для зрителей, чтобы люди могли получить удовольствие перед сервировкой оливье и после хоккея провести хороший вечер. Это часть нашей профессии.

Кому-то это может не понравиться, но мы как артисты, выходящие на сцену, должны приносить удовольствие людям. Почему нет? — сказал Ларионов.