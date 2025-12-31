Квартальнов о 3:2 с «Салаватом»: «Получилось то, что планировали. И момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча минского «Динамо» и «Салавата».

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым » (3:2 ОТ).

Победную шайбу забросил Вадим Шипачев.

– Думаю, была хорошая игра. Единственное, упустили преимущество в два гола. Это небольшой минус нам. Но в овертайме забили. Удаления решили в общем.

Не нужно было отдавать при игре в три на пять. Тут надо немножко терпеть и сыграть чуть попроще. Опять таки, получили удаление в конце. Таки мелочи важны, когда играешь на выезде.

Сегодня получилось то, что планировали. Сегодня дошло. Иногда не доходит до игроков, иногда соперник не дает. Сегодня и соперник чуть дал, и момент везения был, и ребята старались выполнить те вещи, которые говорили.

Игра переворачивается очень быстро. Из-за обрывов, потерь невынужденных, удалений. Вот не было у Сереги Кузнецова никакого резона так играть. Никакой грубости там не было, просто наш игрок так сыграл. Может, соперник его вывел, но надо было потерпеть. Такие вещи переворачивают игру.

– Минское «Динамо» не побеждало с 2016 года в Уфе. Каково эту серию прервать?

– Сегодня победили. Рано или поздно это случается. Ждали долго.

– 2025 год как бы оценили?

– Всех с наступающим Новым годом! Для нашей команды это был неплохой год. Но тем профессиональный спорт и хорош, что надо постоянно идти вперед, не сбавлять.

– Была уверенность в победе сегодня? Даже вратарь у вас сегодня был не Фукале, а Демченко.

– По вратарям у нас своя система. Не привязываемся. У нас два хороших голкипера. Лига сейчас в целом очень интересная, результаты могут быть совсем непредсказуемые. Загадывать, что мы обязательно обыграем кого-то… Такого точно не было.

Готовились к серьезной игре. Тут команда играет в атаку, – сказал Квартальнов.

Минское «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:2 с «Салаватом» в овертайме. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе