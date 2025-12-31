  • Спортс
3

Хартли об 1:0 с «Торпедо»: «Великолепная победа, очень важная. Во 2-м периоде могли забить 3-4 гола, много моментов создали»

Хартли об 1:0 с «Торпедо»: великолепная победа.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над «Торпедо» (1:0).

– Великолепная победа. Очень важная. Очень хорошая поддержка от трибун. Голы сейчас не так легко заходят у нас, но мы нашли путь к победе.

И очень важно, что это был последний матч календарного года. Этот год был очень успешным для «Локомотива». Мы рады, что болельщики идут домой с хорошим настроением, и могут встречать Новый год.

– Откуда такое доверие к Рихарду Панику?

– Для Рихарда была непростая первая половина сезона, он пропустил тренировочный лагерь и начало сезона, потом у него была травма, потому он немного играл. Но сейчас много травм в команде, потому иногда нужно дать доверие хоккеисту.

Вы видели, что он может быть полезен. Это быстрый игрок с хорошим катанием. Потому это мое решение. Хотел показать, что доверяю ему. И считаю, у него нормально получилось.

– Почему перевели Радулова к Шалунову и Березкину? Элемент усиления игры?

– Первый период мне не понравился в плане темпа нашей игры. Мы недостаточно быстро играли. Было три возможности реализовать большинство, но большинство не очень хорошо смотрелось.

Далее во втором периоде много голевых моментов создали, но как говорил, сейчас тяжело даются голы. Потому иногда надо какую-то искру добавить. Иногда эти перемены помогают, иногда нет. Но сегодня сработало и очень важный гол ребята забили.

– Чего в целом не хватает «Локомотиву» по содержанию игры? Иногда кажется, что команда даже мучается.

– Согласен, если говорить про игру в атаке. Игра же в обороне выглядит хорошо, мы мало пропускаем. Но в атаке действительно… Шайба сложно заходит сейчас. Иногда это из-за того, что уходит уверенность, а иногда мы стараемся реализовать момент сильным броском, но не попадаем в ворота. Много таких шансов упустили.

Есть небольшое недопонимание между нападающими и защитниками. Но, опять же, во втором периоде мы могли забить три-четыре гола. Много моментов создали, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
