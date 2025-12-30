  • Спортс
Гатиятулин о 4:3 с «Северсталью»: «Не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Смазали концовку своими суетливыми действиями. Готовимся к самой важной части сезона, разбираем такие моменты»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча «Ак Барса» с «Северсталью».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (4:3 Б).

– Непростая для нас игра, не сразу вкатились, но потихоньку перехватили инициативу. Когда владели шайбой, создавали много неплохих моментов, но и соперник их создал достаточно при своем контроле.

Хорошо, что взяли два очка в буллитах. Нашим болельщикам спасибо за поддержку, всех с наступающим Новым годом.

– Внушает ли в вас оптимизм, что даже без лидеров Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина ваша команда может победить лидера Запада?

– Я всегда говорил, что идет рабочий процесс. Ребята, не получавшие практику в начале сезона, сейчас своими действиями показывают, что они готовы выполнять функции, которые от них требуются. Некоторые игроки пропускают по болезни, эти ребята их успешно заменяют.

– В третьей пропущенной шайбе вы играли в большинстве, но дали бросить по воротам 3-4 раза. Как так произошло?

– Смазали концовку своими суетливыми действиями. Потеря концентрации, приняли неверное решение. В хоккее нужно быстро принимать решения. Кто-то понадеялся, что партнер шайбу возьмет, разбежались, чем воспользовался соперник.

Но идет процесс, мы готовимся к самой важной части сезона, поэтому разбираем такие моменты.

– Можно ли сказать, что стиль «Северстали» для «Ак Барса» неудобен?

– Все команды неудобные, и со всеми командами идет упорная борьба. Важно уметь переключаться, потому что с такой командой мы первый раз в сезоне играли.

«Трактор» в предыдущей встрече тоже пытался играть с контролем шайбы, но не как «Северсталь». Для нас это хороший опыт.

– Есть информация о Никите Лямкине? Он не смог доиграть матч из-за попадания клюшки в лицо.

– Он сейчас в больнице, ему делают снимок. Доктор должен сообщить, пока не могу ответить.

– В последних матчах очень уверенно играет Тимур Билялов. Это связано с тем, что теперь на нем больше ответственности, учитывая молодых сменщиков?

– Тимур – вратарь высокого уровня, опытный. Опыт позволяет ему и играть, и быть примером для ребят, которые смотрят и равняются на него.

Отмечу и командные действия ребят, их довольно много в матчах. А если есть ошибки, Тимур их подчищает.

– Кого можно ждать в матчах после Нового года? Барабанов, Яшкин?

– Надеемся, что они будут в строю. Опять же, принципы определения состава на матч не меняются, идем по ним, – сказал Гатиятулин. 

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр – сегодня 4:3 с «Северсталью» по буллитам. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
