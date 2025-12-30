Ларионов о том, что у СКА нет первого номера: «Меня ничего не смущает в команде. Люди – это не куски мяса, мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноватый»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА против «Шанхая».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды против «Шанхая» (3:2).

– После пропущенных восьми шайб в прошлом матче (с «Сочи» (4:8) – Спортс”) были мысли закрыться?

– Это не было фактором. Самая большая ошибка – думать о том, что произошло вчера. Важно забыть предыдущий матч. Во втором периоде создали моментов больше, чем на два, три гола. Понимали, что важно было добыть два очка.

– Насколько понравился хоккей?

– Здесь не до эстетики игры, когда ты идешь на принципиальный матч с тяжелым перелетом из Сочи. Мы прилетели в пять утра, это не оправдание, но это влияет. В любой ситуации – трудный перелет, травмы… Мы находим силы, чтобы показать характер и выиграть матч. Об эстетике речь не идет.

На игру было приятно смотреть зрителям, тренерам было неспокойно.

– Иванов после прекрасного матча в Минске не появлялся на площадке. С ним все в порядке? Не смущает, что до сих пор нет первого номера?

– Меня ничего не смущает в этой команде. Если говорить о психологии, люди – это не куски мяса. Мы не тычем пальцем в игрока. У вас, журналистов, всегда есть кто-то виноватый, по ряду причин, не знаю почему. Было важно дать парню тот глоток уверенности, которую он получил.

Плешков сегодня был на высоте, мы рады за него. У нас есть время, чтобы передохнуть. Придем к тому, что сформируем первого и второго вратаря. Думаю, это произойдет в ближайшие две недели, – сказал Ларионов.