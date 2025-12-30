Исаков после 0:1 от «Локомотива»: «Нам не удается забить 2 матча подряд, тут вопрос к нашим нападающим. В 3-м периоде игралось все до одной ошибки, ее совершили мы»

Алексей Исаков высказался о матче «Торпедо» с «Локомотивом».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался после матча с «Локомотивом » (0:1).

В прошлом матче «Торпедо » уступило «Нефтехимику» со счетом 0:5.

«Наверное, обе команды сегодня понимали, что нужно переломить ситуацию, которая была в прошлых матчах. К сожалению, нам не удается забить два матча подряд. Наверное, тут вопрос к нашим нападающим, именно к нашей игре в нападении.

Понятно, что в третьем периоде игралось все до одной ошибки. К сожалению, ее совершили мы, и мы проиграли.

Наверное, с такой командой, как «Локомотив», надо в первую очередь обратить внимание на игру под воротами. В принципе, мы на этом и делали акцент. Но повторюсь, они нашли этот момент под воротами и смогли занести шайбу чуть ли не с нашим вратарем.

Что касается самого рисунка, понятно, что обе команды пытаются играть очень надежно и не ошибаться. Наверное, было видно со стороны, что все были максимально заряжены. Эта игра очень близко напоминала то, что будет ждать всех в плей-офф», – сказал Исаков.