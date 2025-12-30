Козырев о 3:4 от «Ак Барса»: «Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, не смогли его реализовать»

Андрей Козырев подвел итоги матча «Северстали» с «Ак Барсом».

Главный тренер «Северстали » Андрей Козырев высказался о матче с «Ак Барсом » (3:4 Б).

– Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, мы не смогли его реализовать, и, к сожалению, проиграли.

– С декабря уменьшалось игровое время Кирилла Пилипенко. Сейчас он практически не появляется в составе. Почему?

– У нас играет тот, кто лучше готов на данный момент.

– В первом периоде команда активнее использовала силовые приемы, хотя в целом это не входит в вашу философию. Можно ли сказать, что это новогодний подарок хоккеистам?

– Вы говорите о том, что не соответствует действительности, – сказал Козырев.