Козырев о 3:4 от «Ак Барса»: «Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, не смогли его реализовать»
Андрей Козырев подвел итоги матча «Северстали» с «Ак Барсом».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче с «Ак Барсом» (3:4 Б).
– Матч складывался в нашу пользу. У нас было преимущество за счет большинства, но, увы, мы не смогли его реализовать, и, к сожалению, проиграли.
– С декабря уменьшалось игровое время Кирилла Пилипенко. Сейчас он практически не появляется в составе. Почему?
– У нас играет тот, кто лучше готов на данный момент.
– В первом периоде команда активнее использовала силовые приемы, хотя в целом это не входит в вашу философию. Можно ли сказать, что это новогодний подарок хоккеистам?
– Вы говорите о том, что не соответствует действительности, – сказал Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости