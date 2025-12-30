Заварухин о 4:3 с «Ладой»: «Получили холодный душ в начале матча, пропустили голы. Здорово, что выправили ситуацию, парни вытащили все из себя. Галкин в конце сделал суперсэйв при игре 5 на 6»
Николай Заварухин высказался о победе «Автомобилиста» над «Ладой».
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Ладой» (4:3).
– Здорово, что закончили год на позитиве. Пусть этот матч даст нам толчок положительных эмоций на следующий год.
Очень тяжелый матч. Соперник боролся за каждую шайбу. Получили холодный душ в начале матча, где пропустили голы. Но здорово, что выправили ситуацию.
Вова (Галкин) в конце сделал суперсэйв при игре 5 на 6. Парни – молодцы, вытащили все из себя.
– Что стряслось в первом периоде?
– Отдам должное сопернику. Соперник очень здорово действовал и доставлял очень много проблем на протяжении всей игры. Но мы реализовали свои моменты, – сказал Заварухин.
