Ги Буше о 2:4 от «Барыса»: «Три гола подарили сопернику сами. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой, постоянно теряли ее, нужно было постоянно обороняться»

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о поражении от «Барыса » со счетом 2:4.

– Начали сегодня достаточно неплохо, первый период был хорошим. Три пропущенные шайбы мы подарили сопернику сами. Сегодня соперник нас переиграл, они боролись и сражались. Во втором периоде мы где-то доминировали.

– В прошлом матче говорили, что эмоции команды были на дне. Сегодня тоже сказывалась какая-то усталость в эмоциональном плане? Показалось, что команда пустая…

– Это не соответствует действительности, эмоции были. Мы недостаточно грамотно действовали с шайбой. Постоянно теряли ее, нужно было постоянно обороняться.

– Как бы оценили 2025 год? Что пожелаете болельщикам и каким бы хотели видеть 2026 год?

– Если сегодняшнее поражение мы выносим за скобки, то с того времени, как мы располагаем всем составом, мы побеждали все топовые команды. Мы всегда проявляем хорошую работоспособность.

Мне не нравится, как мы играем с теми командами, с которыми логически должны были бы играть лучше. С учетом того, что у нас 14 новых игроков и были травмы, считаю, что мы достаточно хорошо идем и двигаемся в правильном направлении.

Мы сделали правильный выбор в плане подбора игроков и знаем, куда нам двигаться. Сегодня мы недостаточно грамотно распоряжались шайбой. Мы видим, что мы можем обыгрывать топовые клубы, и нам есть над чем работать в игре с командами, которые идут ниже.

Мы прекрасно понимаем, что нужно работать над зрелостью команды. Всех с Новым годом, – сказал Буше .