Роман Ротенберг: «Продолжаем развивать институт сборных, проводить международные турниры. Уже совсем скоро вернемся на мировую арену – не просто участвовать, а побеждать!»

Роман Ротенберг подвел итоги 2025 года для сборной «России 25».

Первый вице-президент ФХР , главный тренер «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о результатах сборной в 2025 году.

«За 2025 год мы с моей командой побывали на множестве форумов, презентациях, конференциях. Среди них Петербургский международный эконмический форум, «Россия – спортивная держава» в Самаре, выступление перед студентами МГИМО. Проведены сотни рабочих встреч, подписаны десятки соглашений.

Одним из важных событий года стало подписание на ПМЭФ соглашения о создании «Хоккейного города Сколково». Это проект современной спортивной инфраструктуры, где спорт и образование объединяются в единую систему. На базе комплекса будет работать инновационная школа СКОЛКА, в которой учебный процесс выстроен в синергии с тренировками. Для нас это принципиально важное направление — готовить не только спортсменов, но и всесторонне развитых людей.

В этом году мы уделили особое внимание работе со следж-хоккеистами, участниками СВО и их семьями. В следующем мы будем укреплять и развивать это направление.

Одно из важнейших подписаний – с общероссийской государственной организацией детей и молодежи – «Движение первых».

Ну и конечно же нужно отметить нашу работу в сборной России. В мае мы провели тяжелый тур после непростого сезона против прогрессирующей не по дням, а по часам белорусской сборной, которую возглавляет один из ведущих тренеров КХЛ – российский специалист Дмитрий Квартальнов , недавно отпраздновавший юбилей – 1000-й матч в нашей лиге. Невозможно забыть матч в Тольятти, где наша команда, уступая 3:7, играя без вратаря, перевела матч в овертайм.

Ну и ничто не заменит главный турнир – Кубок Первого канала на переполненной арене в Новосибирске. На этот раз мы не ограничились матчами сборной, а провели целый Фестиваль хоккея: товарищеский матч по адаптивному хоккею, турнир «3 на 3», «Кубок Первого канала. Дети», мастер-класс с хоккейными звездами и игроками сборной, посещение командами новосибирского театра НОВАТ. В третий раз подряд мы оставили трофей дома, завершив две игры турнира с разницей шайб 12:3.

Мы продолжаем развивать институт сборных команд, готовить хоккеистов к игре за национальную сборную, проводить международные турниры. Уже совсем скоро мы вернемся на мировую арену – не просто участвовать, а побеждать!

Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Огромная благодарность всей нашей команде: партнерам, спонсорам, администрации Московской области, автомобильному концерну РОЛЬФ, компаниям «Норникель», Т-Банк, S7 Airlines, А7, ПСБ, Промси. Год был сложный, но очень продуктивный и интересный. Вместе мы будем продолжать развитие нашего общего дела и становиться сильнее!» – написал Ротенберг.