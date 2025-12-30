Ларионов о 3:2 с «Шанхаем»: «После матча с «Сочи» важна была реакция команды. Два очка – это показатель того настроя и сплоченности, которую сегодня видели»

Игорь Ларионов высказался о победе СКА в матче с «Шанхаем».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после победы в матче с «Шанхаем » (3:2).

В прошлой игре клуб из Санкт-Петербурга уступил «Сочи » со счетом 4:8.

«Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, поздравить команду, она проявила характер. Поздравить болельщиков: хоть и были на выезде, но играли дома.

Хорошо, что закончили на победной ноте, это приятно. Всегда видишь рост команды, когда проигрываешь. После матча с «Сочи» важна была реакция команды. Два очка – это показатель того настроя и сплоченности, которую сегодня видели», – сказал Ларионов.

СКА обыграл «Шанхай» (3:2), забив за 19 секунд до конца 3-го периода. У команды Ларионова 4 победы в 6 последних матчах