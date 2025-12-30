39-летний Радулов лидирует в гонке бомбардиров «Локомотива» с 37 (18+19) очками в 41 игре сезона. Форвард сделал передачу в матче с «Торпедо»
39-летний Александр Радулов набрал 37-е очко в сезоне-2025/26.
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов набрал 37-е очко в сезоне-2025/26.
Он сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0). Эта передача стала для Радулова 500-й в лиге с учетом плей-офф.
Всего на счету 39-летнего хоккеиста 37 (18+19) очков в 41 матче текущего сезона.
Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива». На втором месте идет Егор Сурин с 27 (13+14) баллами в 39 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости