39-летний Радулов лидирует в гонке бомбардиров «Локомотива» с 37 (18+19) очками в 41 игре сезона. Форвард сделал передачу в матче с «Торпедо»

39-летний Александр Радулов набрал 37-е очко в сезоне-2025/26.

Он сделал ассист в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0). Эта передача стала для Радулова 500-й в лиге с учетом плей-офф.

Всего на счету 39-летнего хоккеиста 37 (18+19) очков в 41 матче текущего сезона.

Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива ». На втором месте идет Егор Сурин с 27 (13+14) баллами в 39 играх.