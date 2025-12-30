СКА обыграл «Шанхай» (3:2), забив за 19 секунд до конца 3-го периода. У команды Ларионова 4 победы в 6 последних матчах
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей в КХЛ.
СКА обыграл «Шанхай» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Для команды тренера Игоря Ларионова эта победа стала 4-й в 6 последних играх.
Защитник СКА Егор Савиков забил победный гол за 19 секунд до конца 3-го периода – на отметке 59:41.
На данный момент клуб из Петербурга занимает 7-е место в таблице Запада с 47 очками в 39 играх.
«Шанхай» идет 9-м на Западе с 39 баллами в 39 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
