СКА обыграл «Шанхай» (3:2), забив за 19 секунд до конца 3-го периода. У команды Ларионова 4 победы в 6 последних матчах

СКА выиграл 4 из 6 последних матчей в КХЛ.

СКА обыграл «Шанхай» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Для команды тренера Игоря Ларионова эта победа стала 4-й в 6 последних играх.

Защитник СКА Егор Савиков забил победный гол за 19 секунд до конца 3-го периода – на отметке 59:41.

На данный момент клуб из Петербурга занимает 7-е место в таблице Запада с 47 очками в 39 играх.

«Шанхай » идет 9-м на Западе с 39 баллами в 39 матчах.