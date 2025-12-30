«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр – сегодня 4:3 с «Северсталью» по буллитам. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке

«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр.

«Ак Барс » победил «Северсталь » (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для команды тренера Анвара Гатиятулина 5-й в 6 последних матчах.

На данный момент «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 56 очками в 41 игре.

«Северсталь» идет 3-й на Западе с 55 баллами в 41 матче.