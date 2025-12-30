«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр – сегодня 4:3 с «Северсталью» по буллитам. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
«Ак Барс» выиграл 5 из 6 последних игр.
«Ак Барс» победил «Северсталь» (4:3 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта победа стала для команды тренера Анвара Гатиятулина 5-й в 6 последних матчах.
На данный момент «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 56 очками в 41 игре.
«Северсталь» идет 3-й на Западе с 55 баллами в 41 матче.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
