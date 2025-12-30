«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо» – 1:0. Исаев сделал 24 сэйва, Березкин забил гол
«Локомотив» всухую победил «Торпедо» в КХЛ.
«Локомотив» победил «Торпедо» (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Даниил Исаев сделал шатаут, отразив все 24 броска по своим воротам.
Решающий гол забил Максим Березкин.
На данный момент «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 56 очками в 42 играх.
«Торпедо» идет 5-м на Западе с 50 баллами в 40 матчах.
