«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо» – 1:0. Исаев сделал 24 сэйва, Березкин забил гол

«Локомотив» всухую победил «Торпедо» в КХЛ.

«Локомотив » победил «Торпедо » (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Даниил Исаев сделал шатаут, отразив все 24 броска по своим воротам.

Решающий гол забил Максим Березкин .

На данный момент «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 56 очками в 42 играх.

«Торпедо» идет 5-м на Западе с 50 баллами в 40 матчах.