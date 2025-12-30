Никитин после 5:1 с «Динамо»: «Мы не такую команду хотим построить, которая выдыхала бы после 2 побед, трезво их оцениваем. Построение коллектива – умение быть стабильным»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался после победы над московским «Динамо» со счетом 5:1.
ЦСКА выиграл 3-й матч подряд.
– Всех с наступающим. Парни – молодчики. Сами себе и болельщикам создали праздничное настроение.
– Почему Нестеров, а не Холлоуэлл играет в спецбригаде большинства?
– Это место Нестерова, он там должен играть, может проявлять свои лучшие качества.
– Две победы в дерби за три дня позволяет выдохнуть команде?
– Наоборот, мы уверены, что ребята вдохнули. Мы не такую команду хотим построить, которая выдыхала бы после двух побед. Мы трезво оцениваем эти победы. Но построение коллектива – умение быть стабильным.
– Можно сказать, что вы не определились с первым номером пары вратарей Самонов – Гамзин, или Дмитрий претендует на эту роль?
– У нас нет задачи определиться с первым номером. Есть задача, чтобы оба вратаря играли просто и уверенно, а спортивная составляющая сама решит, – сказал Никитин.
ЦСКА выиграл 3-й матч подряд – 5:1 с «Динамо». У команды Вячеслава Козлова 3 поражения в 4 последних играх