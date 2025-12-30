Видео
Радулов сделал 500-ю передачу в КХЛ. Он 3-й игрок в истории с таким достижением

Александр Радулов достиг отметки 500 передач в КХЛ.

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов достиг отметки 500 передач в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф.

Он сделал ассист в игре против «Торпедо». Теперь на его счету 788 (288+500) баллов в 753 матчах в КХЛ.

Радулов стал третьим игроком в истории КХЛ, отдавшим 500 результативных передач.

Ранее это также удалось Сергею Мозякину (509) и Вадиму Шипачеву (684).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
