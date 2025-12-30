Козлов о 2:3 от «Динамо» Минск: «Доволен 3-м периодом, удалось вернуться, бились до конца. То, что взяли один балл – это как два, у нас каждое очко на вес золота»

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата» и минского «Динамо».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался после матча против минского «Динамо » (2:3 ОТ).

– Играли против хорошей команды. Нужно было проявлять характер и много тратить сил, что мы и пытались делать. За исключением второго периода, где нас закрывали и мы начинали атаку, где не надо было это делать. Еще раз наступаем на те же грабли.

То, что взяли один балл – это как два. Тем более, когда у нас каждый балл на вес золота. Доволен третьим периодом, порадовали болельщиков, что удалось вернуться. Бились до конца.

– Как вам 11 по счету «Мишкопад»?

– Атмосфера супер. Классное мероприятие – кому-то помогать, когда есть такая возможность. Надо делать больше таких акций, не раз в год. Билетов было не достать, хорошая традиция.

– То, что не удаются вторые периоды, – это усталость, психология?

– Это опыт. Как все играют во втором периоде, ты должен сыграть правильно, даже сделать проброс. Тут как в бильярде – не нужно подставляться, прежде чем сделать свой удар. А мы подставляемся и подставляемся. Некоторые ребята играли во втором периоде по 10 минут, это очень много.

– Допускали сыграть «6 на 3» в начале третьего периода, когда счет был 1:2?

– Нет, когда против троих, шестой будет лишний.

– Почему «поплыло» меньшинство?

– Играли против хорошей команды, которая хорошо исполняет. Оно не поплыло, оно играло достойно. Люди под 100 очков зарабатывают там. Слово «поплыло» – неправильное.

– Зачем подписали Джошуа Хо-Сэнга?

– Вопросы руководству. Я не могу бежать вперед паровоза.

– Смогут ли травмированные сыграть в первой домашней серии года?

– Будем смотреть на их состояние.

– Как оцените игру Шелдона Ремпала после возвращения?

– Физически он был не в оптимальной форме, но он заработал два очка. Он всегда выкладывается на сто процентов. У него, оказывается, задатки плеймейкера есть. Шелдон хорошо находил партнеров, – сказал Козлов.