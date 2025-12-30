Кравец о 4:2: «Для нас было честью постараться обыграть «Аванград», и у нас это получилось. Игроки выложились на 200%. Рад, что вратарь так отыграл после травмы»

Михаил Кравец высказался о победе «Барыса» над «Авангардом».

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец высказался о победе в матче против «Авангарда» (4:2).

– Хочу всех болельщиков поздравить с победой и поблагодарить за терпение. Сегодня для нас было честью постараться обыграть «Аванград», и у нас это получилось.

Игроки выложились на 200%. Рад, что так отыграл вратарь после травмы. Ребята помогали ему и бились. Всех с наступающим Новым годом. Постараемся радовать всех больше в следующем году, чем в этом.

– «Барыс» разная команда дома и в гостях. Видите ли закономерность?

– Закономерности никакой нет. Это командная работа. Когда игроки проявляют мастерство – есть результат. Сегодня наконец-то вознаградилась наша работа.

– Когда «Авангард» забил второй гол, не почувствовали, что команда занервничала?

– Нет, сегодня была уверенность, что ребята выстоят. Никакой паники не было. Когда концовка игры, всегда хочется выиграть, есть небольшой мандраж, но все справились с этим.

– Была ли дилемма относительно выхода вратаря? Какие аргументы в пользу Бояркина?

– Нет никаких аргументов, я пришел и сказал, что будет играть Бояркин . Сегодняшнюю игру он сыграл здорово, теперь нужна стабильность, это будет явно в следующих играх

– Когда планируете приступить к тренировочному процессу в новом году?

– Будет 3 выходных и третьего числа приступим к работе, – сказал Кравец.

«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда» – 4:2. Команда Кравеца идет 9-й на Востоке