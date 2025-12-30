Вячеслав Козлов об 1:5 от ЦСКА: «Еле набрали 12 нападающих, пришлось менять звенья и сочетания. В 3-м периоде старались перевести игру в их зону, но соперник хорошо оборонялся»

Вячеслав Козлов высказался о матче «Динамо» против ЦСКА.

Главный тренер московского «Динамо » Вячеслав Козлов высказался о матче с ЦСКА (1:5).

– Соперник хорошо начал, забил в большинстве, потом наш молодой защитник ошибся, пропустили еще в большинстве.

Еле набрали сегодня 12 нападающих, пришлось менять звенья и сочетания. В третьем периоде старались перевести игру в их зону, но соперник хорошо оборонялся.

– Насколько сильно изменился ЦСКА?

– Они играют в такой же хоккей. Когда ЦСКА повел в счете, тяжело было вскрывать оборону.

– Два месяца нет Кудрявцева, когда его ждать?

– Пятого числа, он набирал форму, мы выдержали все сроки.

– А Пакетт когда вернется?

– Все то же самое, новостей пока нет, – сказал Козлов.