Вячеслав Козлов об 1:5 от ЦСКА: «Еле набрали 12 нападающих, пришлось менять звенья и сочетания. В 3-м периоде старались перевести игру в их зону, но соперник хорошо оборонялся»
Вячеслав Козлов высказался о матче «Динамо» против ЦСКА.
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о матче с ЦСКА (1:5).
– Соперник хорошо начал, забил в большинстве, потом наш молодой защитник ошибся, пропустили еще в большинстве.
Еле набрали сегодня 12 нападающих, пришлось менять звенья и сочетания. В третьем периоде старались перевести игру в их зону, но соперник хорошо оборонялся.
– Насколько сильно изменился ЦСКА?
– Они играют в такой же хоккей. Когда ЦСКА повел в счете, тяжело было вскрывать оборону.
– Два месяца нет Кудрявцева, когда его ждать?
– Пятого числа, он набирал форму, мы выдержали все сроки.
– А Пакетт когда вернется?
– Все то же самое, новостей пока нет, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
