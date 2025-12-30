Осипов подрался с Макаровым в матче «Автомобилиста» и «Лады», вступившись за Хрипунова
Хоккеисты «Автомобилиста» и «Лады» подрались в матче КХЛ.
Хоккеисты «Автомобилиста» и «Лады» (4:3) подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Инцидент произошел на 53-й минуте игры.
Защитник «Лады» Николай Макаров провел жесткий силовой прием против нападающего «Автомобилиста» Степана Хрипунова.
За партнера по команде вступился защитник клуба из Екатеринбурга Максим Осипов, который подрался с Макаровым.
В результате Макаров получил 5 минут штрафа за драку и 2 минуты за блокировку.
Осипов получил 10-минутный дисциплинарный штраф, 5 минут за драку и 2 минуты как зачинщик драки.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
