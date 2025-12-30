Минское «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:2 с «Салаватом» в овертайме. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
Минское «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей.
Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий гол в овертайме забил Вадим Шипачев.
Для команды тренера Дмитрия Квартальнова эта победа стала 4-й в 5 последних играх.
На данный момент «Динамо» Минск занимает 1-е место в таблице Запада с 57 очками после 39 игр.
«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 по ходу матча. Клуб идет на 8-м месте на Востоке с 38 баллами в 41 игре.
