«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд – 4:3 с «Ладой». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд.
«Автомобилист» победил «Ладу» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
По ходу игры клуб из Екатеринбурга отыгрался с 0:2.
Эта победа стала для команды тренера Николая Заварухина 5-й подряд. На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 49 баллами в 40 играх.
«Лада» проиграла 4-й матч подряд и идет на 11-м месте на Западе с 26 очками в 40 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
