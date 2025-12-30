«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд – 4:3 с «Ладой». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке

«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд.

«Автомобилист » победил «Ладу» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

По ходу игры клуб из Екатеринбурга отыгрался с 0:2.

Эта победа стала для команды тренера Николая Заварухина 5-й подряд. На данный момент «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 49 баллами в 40 играх.

«Лада » проиграла 4-й матч подряд и идет на 11-м месте на Западе с 26 очками в 40 играх.