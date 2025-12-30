ЦСКА выиграл 3-й матч подряд – 5:1 с «Динамо». У команды Вячеслава Козлова 3 поражения в 4 последних играх

ЦСКА выиграл 3-й матч подряд в КХЛ.

ЦСКА обыграл «Динамо» Москва (5:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина одеражал 3-ю победу подряд.

На данный момент ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 47 очками после 42 игр.

Для «Динамо» поражение стало 3-м в 4 последних матчах. Команда тренера Вячеслава Козлова идет 4-й на Западе с 52 баллами в 41 игре.