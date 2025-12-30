Ротенберг о 2025-м: «Я закончил работу в СКА, где провел 18 лет. Мы приучили Петербург к хорошему хоккею. Ни предательство, ни неудачи не смогут испортить эти воспоминания»

Роман Ротенберг подвел итоги 2025 года.

Экс-главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг подвел итоги 2025 года.

«Подходит к концу 2025 год. Он был очень напряженным, насыщенным и интересным. В нем было много вызовов, трудностей и, конечно, побед.

В этом году я закончил свою работу в СКА, клубе, где я провел 18 лет. За это время он не только стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, но и занял место среди лидеров российского хоккея как по спортивным результатам, так и по подготовке игроков, и по коммерческому успеху. 15 наших хоккеистов были в составе сборной России на победной для нас Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане.

Эту историю не вычеркнет ничто. Невозможно забыть победные мгновения до финальной сирены в Казани в 2015 и в Магнитогорске в 2017. Опустошенные глаза игроков, бившихся до последнего и отдавших все в серии с московским «Динамо», одной из самых зрелищных в плей-офф-2025. Счастливые лица болельщиков, до отказа заполнявшие «Ледовый » и «СКА-Арену».

Мы приучили Петербург к хорошему хоккею, и он ответил нам взаимностью. Десятки игроков стали в нашем клубе профессионалами мирового уровня, принесли победы и славу сборной России – и принесут еще!

Работа в СКА навсегда останется большой частью моей жизни. Именно в этом клубе я принял одно из важнейших решений в хоккейной карьере – стать тренером. И эти воспоминания не смогут испортить ни предательство, ни отдельные неудачи, которые всегда бывают в спорте.

У победы много отцов, поражение – всегда сирота. Наш принцип – говорить всю правду в глаза. Но у многих людей вокруг нас другие принципы, как у героини Светланы Крючковой Нины из фильма «Родня» – «кому нужна твоя правда?»

В Петербурге, как и в любом другом городе нашей большой страны, ко мне подходят люди и благодарят за работу – и это самый главный итог. Еще раз хочу поблагодарить хоккеистов, тренеров, врачей, массажистов, точильщиков, с кем мы вместе старались делать петербургский клуб лучше.

Но надо двигаться дальше. 2025 год научил нас держать удар, и показал, кто друг, а кто просто перевернутая страница истории. Победы нас окрыляют, а неудачи мотивируют для новых устремлений, проектов, витков развития.

1 июля началась новая страница биографии – переход в московское «Динамо ». В сферу моих задач входит работа с резервом: молодежные команды Москвы и Петербурга, академия. Благодарю руководство за доверие, легенд клуба и преданных болельщиков за то, что приняли меня в динамовскую семью!

В 2025 году наша школа «Красная Машина Юниор » начала сотрудничество с Московской областью, чтобы продолжать становиться одной из сильнейших в регионе. В ней занимаются более 400 детей, еще столько же – в филиале Санкт-Петербурга. Все возраста ребят выступают в первой группе чемпионата Москвы и области. Игроки 2014 года рождения стали чемпионами двух крупных международных турниров: Кубка Третьяка и «Кубка Первого канала. Дети».

В межсезонье мы с нуля, за две недели до старта турнира создали команду Молодежной хоккейной лиги, которая так же со временем будет крепнуть и развиваться», – написал Ротенберг.