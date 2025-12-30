  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о 2025-м: «Я закончил работу в СКА, где провел 18 лет. Мы приучили Петербург к хорошему хоккею. Ни предательство, ни неудачи не смогут испортить эти воспоминания»
22

Ротенберг о 2025-м: «Я закончил работу в СКА, где провел 18 лет. Мы приучили Петербург к хорошему хоккею. Ни предательство, ни неудачи не смогут испортить эти воспоминания»

Роман Ротенберг подвел итоги 2025 года.

Экс-главный тренер СКА, член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг подвел итоги 2025 года.

«Подходит к концу 2025 год. Он был очень напряженным, насыщенным и интересным. В нем было много вызовов, трудностей и, конечно, побед.

В этом году я закончил свою работу в СКА, клубе, где я провел 18 лет. За это время он не только стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, но и занял место среди лидеров российского хоккея как по спортивным результатам, так и по подготовке игроков, и по коммерческому успеху. 15 наших хоккеистов были в составе сборной России на победной для нас Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане.

Эту историю не вычеркнет ничто. Невозможно забыть победные мгновения до финальной сирены в Казани в 2015 и в Магнитогорске в 2017. Опустошенные глаза игроков, бившихся до последнего и отдавших все в серии с московским «Динамо», одной из самых зрелищных в плей-офф-2025. Счастливые лица болельщиков, до отказа заполнявшие «Ледовый» и «СКА-Арену».

Мы приучили Петербург к хорошему хоккею, и он ответил нам взаимностью. Десятки игроков стали в нашем клубе профессионалами мирового уровня, принесли победы и славу сборной России – и принесут еще!

Работа в СКА навсегда останется большой частью моей жизни. Именно в этом клубе я принял одно из важнейших решений в хоккейной карьере – стать тренером. И эти воспоминания не смогут испортить ни предательство, ни отдельные неудачи, которые всегда бывают в спорте.

У победы много отцов, поражение – всегда сирота. Наш принцип – говорить всю правду в глаза. Но у многих людей вокруг нас другие принципы, как у героини Светланы Крючковой Нины из фильма «Родня» – «кому нужна твоя правда?»

В Петербурге, как и в любом другом городе нашей большой страны, ко мне подходят люди и благодарят за работу – и это самый главный итог. Еще раз хочу поблагодарить хоккеистов, тренеров, врачей, массажистов, точильщиков, с кем мы вместе старались делать петербургский клуб лучше.

Но надо двигаться дальше. 2025 год научил нас держать удар, и показал, кто друг, а кто просто перевернутая страница истории. Победы нас окрыляют, а неудачи мотивируют для новых устремлений, проектов, витков развития.

1 июля началась новая страница биографии – переход в московское «Динамо». В сферу моих задач входит работа с резервом: молодежные команды Москвы и Петербурга, академия. Благодарю руководство за доверие, легенд клуба и преданных болельщиков за то, что приняли меня в динамовскую семью!

В 2025 году наша школа «Красная Машина Юниор» начала сотрудничество с Московской областью, чтобы продолжать становиться одной из сильнейших в регионе. В ней занимаются более 400 детей, еще столько же – в филиале Санкт-Петербурга. Все возраста ребят выступают в первой группе чемпионата Москвы и области. Игроки 2014 года рождения стали чемпионами двух крупных международных турниров: Кубка Третьяка и «Кубка Первого канала. Дети».

В межсезонье мы с нуля, за две недели до старта турнира создали команду Молодежной хоккейной лиги, которая так же со временем будет крепнуть и развиваться», – написал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoКХЛ
logoДинамо Москва
детский хоккей
Ледовый дворец (Санкт-Петербург)
logoСборная России по хоккею с шайбой
СКА-Арена
болельщики
logoКрасная Машина-Юниор
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМеталлург Мг
logoАк Барс
logoМХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об уходе Ротенберга из СКА: «Харизматичный тренер с интересными подходами и комментариями. Тренер назначается, чтобы быть уволенным – неважно, какого результата ты достиг»
вчера, 10:02
Роман Ротенберг: «Договорились о запуске школы Red Machine Junior Hockey Academy Dubai. Интерес к хоккею на всем Ближнем Востоке продолжает стремительно расти»
24 декабря, 08:21
Ротенберг поздравил Гусева с назначением главным тренером ФК «Динамо»: «Ролан знает клубную философию. Это не про «зайти на время», а про ответственность, вовлеченность и работу вдолгую»
23 декабря, 15:36
Главные новости
Кубок Шпенглера. 1/2 финала. Сборная NCAA победила «Спарту», «Фрибур» против «Давоса»
18 минут назад
Минское «Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:2 с «Салаватом» в овертайме. Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
19 минут назад
«Автомобилист» одержал 5-ю победу подряд – 4:3 с «Ладой». Команда Заварухина идет 4-й на Востоке
26 минут назад
ЦСКА выиграл 3-й матч подряд – 5:1 с «Динамо». У команды Вячеслава Козлова 3 поражения в 4 последних играх
36 минут назад
КХЛ. «Шанхай» играет со СКА, «Локомотив» против «Торпедо», ЦСКА обыграл «Динамо» Москва, «Авангард» проиграл «Барысу»
48 минут назадLive
«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда» – 4:2. Команда Кравеца идет 9-й на Востоке
сегодня, 16:13
Климент Колесников об Овечкине: «Такой человек может быть один на несколько поколений. Не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в России»
сегодня, 15:56
Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 шайбы к 24-й минуте игры с ЦСКА и был заменен на Подъяпольского
сегодня, 15:15
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» – с «Каролиной», «Айлендерс» в гостях у «Чикаго», «Филадельфия» против «Ванкувера»
сегодня, 15:02
Каспарайтис о лучших россиянах в НХЛ в этом году: «Овечкин побил вечный рекорд и возглавляет топ, Кучеров – второй, Бобровского назову третьим – сильнейший вратарь НХЛ в 2025-м»
сегодня, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
Буцаев о лучшем игроке КХЛ в 2025-м: «Радулов. «Локомотиву» не хватало такого лидера, может, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Он стал ключевой фигурой в победе ярославцев»
сегодня, 15:46
Роднина о главном событии в российском спорте в 2025-м: «Рекорд Овечкина. Своими достижениями в НХЛ он прославляет наш спорт, отечественную школу хоккея»
сегодня, 15:27
Яшкин заявил, что потеря капитанства в «Ак Барсе» ударила по его самолюбию: «Я не был бы спортсменом, если бы не ударила. На моей игре это не отразилось, делаю свою работу»
сегодня, 14:41
Лайпсик назвал топ-3 мест в Петербурге: «Первое – баня, мое любимое времяпрепровождение в России. Также отмечу Эрмитаж и Петропавловскую крепость»
сегодня, 14:08
Маккенна сделал хет-трик в матче Канады с Данией на МЧМ. Один из фаворитов следующего драфта НХЛ набрал 3+4 за 3 игры
сегодня, 12:59
Люзенков о победной серии «Сибири»: «Секрет прост – каждый выполняет свои функции от начала и до конца, все отдаются игре. У нас только так»
сегодня, 12:45
Андриевский о 2:3 с «Сибирью»: «Амур» владел инициативой, но проиграл. Значит, чего‑то не хватает. Будем работать»
сегодня, 12:14
Кавазашвили о спортсмене года в России: «Овечкин. На слуху только наш дорогой и неповторимый герой льда – больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями»
сегодня, 11:52
Фетисов о Могильном в Зале славы: «Справедливость восторжествовала. Прозвище Александр Великий он получил неслучайно – мегаталантливый игрок. Почему так поздно – загадка»
сегодня, 11:23
«Эдмонтон» пытается обменять Манджипани. У форварда 11 очков за 39 игр и полезность «минус 16» при зарплате 3,6 млн долларов в год (Дэвид Паньотта)
сегодня, 10:54