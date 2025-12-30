«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда» – 4:2. Команда Кравеца идет 9-й на Востоке

«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда».

«Барыс» обыграл «Авангард » (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца прервала серию из 4 поражений подряд.

На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока с 36 очками после 42 игр.

«Барыс » также прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда». Команда тренера Ги Буше идет 2-й на Востоке с 55 баллами в 39 играх.