«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда» – 4:2. Команда Кравеца идет 9-й на Востоке
«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда».
«Барыс» обыграл «Авангард» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца прервала серию из 4 поражений подряд.
На данный момент клуб занимает 9-е место в таблице Востока с 36 очками после 42 игр.
«Барыс» также прервал 5-матчевую победную серию «Авангарда». Команда тренера Ги Буше идет 2-й на Востоке с 55 баллами в 39 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости