Климент Колесников об Овечкине: «Такой человек может быть один на несколько поколений. Не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в России»

Климент Колесников поделился мнением об Александре Овечкине.

Пловец Климент Колесников поделился мнением о хоккеисте «Вашингтона » Александре Овечкине .

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

– Сейчас принято считать, что главный российский спортсмен в истории – это Александр Овечкин. Ваше мнение?

– Конечно, это бесспорно.

– Почему? Вы пловец, у вас должны быть свои идеалы.

– Да, но просто заработать медали – это мало. Нужно так преподнести себя в мире спорта, чтобы потом в обычном мире все тебя услышали и все поголовно знали твое имя и твои заслуги. И ты становился бы символом своего вида спорта.

Когда произносят «Овечкин», то всем сразу понятно: «О, хоккей». А если где-то вспомнят Александра Попова, который завоевал четыре золотые медали Олимпийских игр в плавании и вообще легенда, то не каждый обыватель скажет, чем он занимался.

То, что сделал Овечкин, как он себя построил, до чего довел, чего смог достичь – такой человек может быть один на несколько поколений. И я не знаю, кто следующий сможет так проявить себя в нашей стране, – сказал Колесников.