Буцаев о лучшем игроке КХЛ в 2025-м: «Радулов. «Локомотиву» не хватало такого лидера, может, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Он стал ключевой фигурой в победе ярославцев»

Вячеслав Буцаев назвал лучшего хоккеиста КХЛ в 2025 году.

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев назвал лучшего хоккеиста Фонбет Чемпионата КХЛ в 2025 году.

«Если говорить о лучшем игроке КХЛ в 2025 году, то я выберу Александра Радулова . «Локомотиву» как раз и не хватало такого лидера, может, чтобы завоевать заветный Кубок Гагарина.

Хоть Александр и не был сильнейшим по статистическим показателям, но в любом случае он стал ключевой фигурой в победе ярославцев. Вклад Радулова в игру «Локомотива » очень большой», – сказал Буцаев.

В сезоне-2025/26 Радулов провел 40 матчей, набрав 36 (18+18) очков.