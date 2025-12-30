  • Спортс
Роднина о главном событии в российском спорте в 2025-м: «Рекорд Овечкина. Своими достижениями в НХЛ он прославляет наш спорт, отечественную школу хоккея»

Ирина Роднина высказалась о главном событии в российском спорте в 2025 году.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о главном спортивном событии в 2025 году.

– Главное событие в российском спорте в 2025 году?

– Для меня это рекорд Овечкина. Безусловно, в этом году начали открываться окна возможностей для наших спортсменов из различных видов, но мы все равно весь этот год варились в собственном соку.

Своими достижениями в НХЛ Овечкин прославляет российский спорт, отечественную школу хоккея. К этому рекорду он шел десятилетия, это же не просто так вышел на лед и тут же установил рекорд, – заявила Роднина.

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

С учетом плей-офф у него 989 голов. По этому показателю Овечкин занимает 2-е место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
