Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 шайбы к 24-й минуте игры с ЦСКА и был заменен на Подъяпольского
Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин был заменен в матче с ЦСКА.
Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4, 2-й период).
Моторыгин пропустил 3 шайбы к 24-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Владислав Подъяпольский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
