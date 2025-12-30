Вратарь «Динамо» Моторыгин пропустил 3 шайбы к 24-й минуте игры с ЦСКА и был заменен на Подъяпольского

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин был заменен в матче с ЦСКА.

Голкипер не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4, 2-й период).

Моторыгин пропустил 3 шайбы к 24-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Владислав Подъяпольский .