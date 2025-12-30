Каспарайтис о лучших россиянах в НХЛ в этом году: «Овечкин побил вечный рекорд и возглавляет топ, Кучеров – второй, Бобровского назову третьим – сильнейший вратарь НХЛ в 2025-м»

Каспарайтис о лучших россиянах в НХЛ в 2025-м: Овечкин, Кучеров и Бобровский.

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис назвал тройку лучших российских игроков НХЛ в 2025 году.

«Александр Овечкин возглавляет мой топ сильнейших игроков НХЛ в этом году. Он побил вечный рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов. Более того, Овечкин продолжает устанавливать свой собственный абсолютный рекорд.

Второе место в моем рейтинге занимает нападающий «Тампы » Никита Кучеров . Своей игрой и высокой результативностью он каждый сезон оправдывает статус лучшего бомбардира команды.

Третьим я назову Сергея Бобровского . Он внес огромный вклад для победы «Флориды » в предыдущем розыгрыше Кубка Стэнли. Бобровский – сильнейший вратарь НХЛ в 2025 году», – сказал Каспарайтис.

Губерниев о Бобровском: «Один из величайших вратарей в истории. Лучшие голкиперы – Плант, Третьяк, Драйден, Гашек, еще несколько фамилий. Сергей среди них, безусловно»