Яшкин заявил, что потеря капитанства в «Ак Барсе» ударила по его самолюбию: «Я не был бы спортсменом, если бы не ударила. На моей игре это не отразилось, делаю свою работу»
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин поделился мнением о том, что перестал быть капитаном команды перед началом текущего сезона FONBET КХЛ.
Главный тренер Анвар Гатиятулин говорил, что одной из причин стал развод – Яшкин расстался со своей супругой Надией.
– Нельзя не спросить о том, что вы потеряли капитанскую нашивку перед этим сезоном. Как отреагировали на эту ситуацию? Вы ведь говорили, что от капитанства получаете удовольствие...
– Капитаном быть очень приятно, но тренеры решили по-другому. Думаю, на моей игре это не отразилось. Раз приняли такие решение, значит, так и должно быть. Я дальше делаю свою работу.
– У вас ведь была перед этим беседа с Гатиятулиным?
– Да, мы поговорили. Но это уже в прошлом, сейчас нет смысла это обсуждать.
– Нашивка как-то влияет на ваше поведение внутри коллектива? Или вы всегда один и тот же человек?
– Капитанская нашивка вообще ничего не меняет. Ответственность всегда есть, неважно, капитан ты или нет. Любой игрок должен выполнять свою работу, делать то, за что ему платят.
– При этом все мы ведь люди. Эта ситуация ударила по самолюбию?
– Естественно. Я был бы не спортсменом, если бы не ударила. Но, повторюсь, это уже в прошлом, – сказал Яшкин.
В этом регулярном чемпионате на его счету 24 (15+9) очка в 39 матчах при полезности «плюс 12».
Яшкин о хобби: «Пение, мода и фэшн. Люблю покупать красивые вещи и хорошо одеваться. Все хотят выглядеть дорого, но выглядеть хорошо можно и без брендовых вещей»