Плющев о Кузнецове: «Идеально подходит «Металлургу» по стилю, но ему и в СКА что-то мешало. Если Евгений сохранит мотивацию и вернет форму, то может серьезно помочь»

Плющев о Кузнецове: идеально подходит «Металлургу», но ему и в СКА что-то мешало.

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил переход Евгения Кузнецова в «Металлург ».

33-летний форвард вчера пропустил третий матч FONBET чемпионата КХЛ подряд. Всего на счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 играх этого сезона при полезности «0».

– Приобретение Кузнецова – неудачное?

– Не критиковал бы «Металлург» за Кузнецова. По стилю он идеально подходит «Металлургу», яркий игровик в яркой игровой команде. Клуб рискнул, в отличие от других дал ему шанс на красивую финальную историю.

Другое дело, что и в прошлом сезоне в СКА Кузнецову что-то мешало, и в нынешнем пока происходит то же самое. Но если Кузнецов сохранит мотивацию и вернет форму, то во второй половине сезона может очень серьезно помочь, – сказал Плющев.

