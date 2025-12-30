Лайпсик назвал топ-3 мест в Петербурге: баня, Эрмитаж и Петропавловская крепость.

Нападающий СКА Брендан Лайпсик топ-3 любимых мест в Санкт-Петербурге. Игрок выступает в FONBET КХЛ с 2020 года. В январе 2024-го ему дали российский паспорт.

– Вы говорили, что ваша жена согласна жить в России, но только в Санкт-Петербурге. Сейчас она с вами?

– Жена осталась в Канаде. Она навестит меня после Нового года примерно на месяц. Ей также очень нравится Москва, но нам обоим больше по душе Санкт-Петербург, поскольку он меньше, при этом мы в восторге от местной архитектуры.

– Назовите топ-3 места в Петербурге, которые вы любите посещать.

– Первое – это баня. Думаю, это мое любимое времяпрепровождение в России! Также могу отметить Эрмитаж и Петропавловскую крепость. Это очень красивые места, богатые своей историей.

Невский проспект – отличное место для прогулок. Ты можешь просто идти по улице, попутно заходя в разные торговые центры и кофейни. Мне нравится проводить так выходные, – сказал Лайпсик.

Лайпсик о паспорте РФ: «Я не пожалел, недостатков нет. Я наполовину русский, Санкт-Петербург – лучший город России»