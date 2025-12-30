  • Спортс
  Разин об игре Набокова: «Свалились слава, хороший контракт, внимание девушек и СМИ. Парню 20 лет – очень сложно пережить огонь, воду и медные трубы. Хотя я спада не вижу»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру Ильи Набокова в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

22-летний голкипер провел 23 матча в этом сезоне и отразил 89,4% бросков в створ. В 2024 году Набоков стал самым ценным игроком Кубка Гагарина.

– В чем, на ваш взгляд, причины спада Ильи Набокова в этом сезоне?

– Огонь, воду и медные трубы очень сложно пережить, тем более молодому парню 20 лет. Когда на него сваливается и слава, и хороший контракт, и внимание девушек, и внимание СМИ, это тяжело.

Илюха – дисциплинированный, скромный, но все равно достигнув определенного уровня, очень сложно держать его. Я думаю, что это все-таки связано больше с психологией. Он планку поднял и очень много переживает по поводу того, что в каких-то играх он эту планку не удерживает.

Хотя я не вижу какого-то спада. Просто стиль игры нашей команды подразумевает много риска, и вратарям в такой ситуации тяжело. Одно когда тебе постоянно бросают, ты весь в игре, а другое, когда мы атакуем, атакуем, и каждая контратака соперника очень опасна. Поэтому у него такая статистика. А по факту он как выручал, так и выручает нас.

– Ситуация с НХЛ как-то влияет на него ментально?

– Опять же, это все психологический момент. Он понимает, что за ним следят, а там не будут же смотреть каждую игру, каждый момент. В основном смотрят на статистику, а она у него сейчас не очень хорошая, поэтому я думаю, что он из-за этого переживает, – сказал Разин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
