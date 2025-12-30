Вячеслав Буцаев о событии года в российском спорте: «Многих россиян стали допускать на международные соревнования с флагом и гимном. Это очень значимо»
Вячеслав Буцаев считает частичный допуск российских спортсменов событием года.
Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев поделился мнением о главном событии в российском спорте в 2025 году.
«Возвращение наших спортсменов на международную арену – главное событие 2025 года. В этом году многих российских спортсменов стали допускать на международные соревнования под флагом и гимном нашей страны.
Это очень значимое событие для всего российского и международного спорта», – сказал Буцаев.
11 декабря МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости