Губерниев о Бобровском: «Один из величайших вратарей в истории. Лучшие голкиперы – Плант, Третьяк, Драйден, Гашек, еще несколько фамилий. Сергей среди них, безусловно»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень игры Сергея Бобровского. Ранее голкипер «Флориды» вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам в регулярках – 446 матчей.

«Сергей Бобровский – один из величайших вратарей в истории мирового хоккея.

Когда мы говорим о лучших хоккейных вратарях, начиная с Жака Планта, называем фамилии Владислава Третьяка, Кена Драйдена, Доминика Гашека. Можно еще назвать несколько блестящих фамилий. Среди них, безусловно, Сергей Бобровский.

Он по-прежнему в строю, пожелаем ему еще долго радовать нас своей игрой», – сказал Губерниев.

Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
