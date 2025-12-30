Губерниев о Бобровском: «Один из величайших вратарей в истории. Лучшие голкиперы – Плант, Третьяк, Драйден, Гашек, еще несколько фамилий. Сергей среди них, безусловно»

Губерниев о Бобровском: один из величайших вратарей в истории.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень игры Сергея Бобровского . Ранее голкипер «Флориды » вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам в регулярках – 446 матчей.

«Сергей Бобровский – один из величайших вратарей в истории мирового хоккея.

Когда мы говорим о лучших хоккейных вратарях, начиная с Жака Планта , называем фамилии Владислава Третьяка , Кена Драйдена , Доминика Гашека . Можно еще назвать несколько блестящих фамилий. Среди них, безусловно, Сергей Бобровский.

Он по-прежнему в строю, пожелаем ему еще долго радовать нас своей игрой», – сказал Губерниев.

Вячеслав Фетисов: «Бобровский – лучший вратарь отечественного хоккея. Выиграть два Кубка Стэнли подряд – дорогого стоит. Я его фанат, желаю третьей победы подряд»