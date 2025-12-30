Маккенна сделал хет-трик в матче Канады с Данией на МЧМ. Один из фаворитов следующего драфта НХЛ набрал 3+4 за 3 игры

Маккенна сделал хет-трик в матче Канады с Данией на МЧМ.

Форвард молодежной сборной Канады Гэвин Маккенна сделал хет-трик в матче группового этапа МЧМ-2026 против Дании (9:1).

На счету 18-летнего канадца стало 7 (3+4) очков в 3 играх на турнире. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Маккенна является одним из фаворитов драфта НХЛ-2026. В текущем сезоне нападающий выступает за университет Пенсильвании в NCAA – 16 матчей и 18 (4+14) очков при полезности «минус 5».