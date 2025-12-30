Люзенков о победной серии «Сибири»: «Секрет прост – каждый выполняет свои функции от начала и до конца, все отдаются игре. У нас только так»

Тренер «Сибири» Люзенков прокомментировал победную серию клуба.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков поделился мнением о победе над «Амуром » в матче FONBET КХЛ (3:2 ОТ).

Новосибирцы выиграли третий матч подряд и поднялись на девятое место в Восточной конференции.

– Еще перед матчем говорил, что будет тяжелая игра с небольшим количеством голов. Стройность потеряли после многочисленных удалений. Ребята поднаелись, и в третьем периоде соперник этим воспользовался – начал активно работать и идти в давление. Но хорошо, что ребята выстояли. Дальше было поспокойнее, а в завершении удалась реализация большинства.

– Как удалось одержать очередную победу?

– Секрет простой: от каждого требуется выполнение своих функций от начала и до конца, чтобы все отдавались игре. У нас только так, – сказал Люзенков.

