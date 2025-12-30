«Салават» подписал договор с Хо-Сэнгом. Двусторонний контракт c форвардом рассчитан до конца сезона
«Салават» подписал контракт с Хо-Сэнгом.
«Салават Юлаев» заключил двусторонний контракт до конца сезона с 29-летним нападающим Джошем Хо-Сэнгом.
Экс-форвард «Айлендерс» выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23, сыграв 5 матчей и набрав 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.
Последние два сезона он провел в ECHL. В текущей регулярке он набрал 4 (0+4) очка в 6 играх за клуб «Флорида Эверблейдс».
Ранее сообщалось, что Хо-Сэнг получит 5 млн рублей до конца сезона, если попадет в основной состав.
«Салават» интересуется Спунером. У экс-форварда «Шанхая» 5+15 за 31 игру в этом сезоне (Михаил Зислис)
