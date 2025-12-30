  • Спортс
  • Владимир Плющев: «Буше проедает будущее «Авангарда». Защитника Гуляева раздевал 13-м форвардом, Костину дают 5-7 минут. Это время получают второсортные Маклауд и Потуральски»
Владимир Плющев: «Буше проедает будущее «Авангарда». Защитника Гуляева раздевал 13-м форвардом, Костину дают 5-7 минут. Это время получают второсортные Маклауд и Потуральски»

Владимир Плющев: Буше проедает будущее «Авангарда».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о методах работы Ги Буше в «Авангарде».

Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 55 очков за 38 матчей.

– Буше уже сегодня надо отдать как минимум один приз – за честность. Он сразу сказал, что приехал в Россию не развивать и работать на будущее ее хоккея, а выжимать сиюминутный результат и зарабатывать.

По сути, Буше в Омске просто проедает его будущее. И под эту сурдинку притащил чуть ли не всех своих франкоканадских друзей и знакомых, нашпиговал ими штаб не только «Авангарда», но и всей клубной системы, включая ВХЛ.

– Вам не нравится путь Буше?

– Вопрос поставлен неверно. Нравится ли этот путь омскому хоккею, дает ли ему будущее? Идет ли системная работа – как в том же Магнитогорске?

– Ваш ответ.

– Посмотрите на нынешний «Авангард». Потогонная система использования легионеров и возрастных игроков – и минимум внимания молодежи, будущему.

Уже к декабрю «Авангард» перешел на игру в три звена, по полной загружены легионеры. Учитывая энергозатратный стиль Буше, не удивлюсь, если к весне они остановятся – как «Шанхай».

А ведь сейчас декабрь – идеальное время, когда можно включать лифты внутри клубной системы и подпускать молодых. Наша тренерская школа всегда использовала такие лифты по максимуму, на них и держался наш хоккей.

– В Омске этого нет?

– Посмотрите, как Буше затормозил карьеру талантливого юниора Гуляева. Или держал в запасе, или – словно издеваясь – раздевал молодого защитника тринадцатым форвардом. Прошел год имени Буше – и талантливого защитника в российском хоккее, по сути, нет. Хотя в этой линии у нас каждая боевая единица – на особом счету и внесена в «Красную книгу».

Ладно Гуляев, возьмите более раскрученного и опытного форварда Костина. Вернули его из НХЛ – и дают по пять-семь минут игрового времени, держат холодным на лавке. И это мы говорим о хоккеисте, который прилетел в Омск после полугодичной паузы и которого – если хотим его развития – необходимо нагружать игровым временем.

Но это время в Омске получают второсортные по мировым меркам и совершенно не нужные нашей школе Маклауд и Потуральски – а Гуляев и Костин сидят на лавочках.

Ги Буше о 0+0 у Костина в 14 матчах за «Авангард»: «Требуется 3 месяца для набора формы. Кузнецов из «Металлурга» тоже набирает кондиции»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
