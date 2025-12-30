Андриевский о 2:3 с «Сибирью»: «Амур» владел инициативой, но проиграл. Значит, чего‑то не хватает. Будем работать»

Андриевский о 2:3 с «Сибирью»: «Амур» владел инициативой, но проиграл.

Главный тренер «Амура » Александр Андриевский поделился мнением о поражении команды от «Сибири » (2:3 ОТ) в матче FONBET КХЛ.

«Тяжело все осмыслить. Владели инициативой, было достаточно моментов, но проиграли.

Ребята молодцы, перебороли ход матча, сравняли счет. Были моменты, чтобы выиграть. Но не получилось. Значит, чего‑то не хватает. Будем работать», – сказал Андриевский.

«Сибирь» обыграла «Амур» в овертайме – 3:2. Бек забросил победную шайбу