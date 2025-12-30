  • Спортс
Андриевский о 2:3 с «Сибирью»: «Амур» владел инициативой, но проиграл. Значит, чего‑то не хватает. Будем работать»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский поделился мнением о поражении команды от «Сибири» (2:3 ОТ) в матче FONBET КХЛ.

«Тяжело все осмыслить. Владели инициативой, было достаточно моментов, но проиграли.

Ребята молодцы, перебороли ход матча, сравняли счет. Были моменты, чтобы выиграть. Но не получилось. Значит, чего‑то не хватает. Будем работать», – сказал Андриевский.

