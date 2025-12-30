  • Спортс
  • Разин о Кузнецове: «Больной вопрос. Ему не хватает дыхалки, силы в ногах – нельзя сказать, что он не хочет. Желаю Евгению, чтобы он был лидером «Металлурга» на льду»
4

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о физической форме Евгения Кузнецова.

33-летний форвард вчера пропустил третий матч FONBET чемпионата КХЛ подряд. Всего на счету Кузнецова 9 (1+8) очков в 15 играх этого сезона при полезности «0».

– Неслучайно Евгения Кузнецова вы часто ставите с молодыми игроками, чтобы он передавал опыт?

– Ох, больной вопрос. Женька – хороший парень, и такие хоккеисты, конечно, украшают нашу лигу. И если бы у меня была задача популяризировать хоккей, то, конечно, я бы его намного больше использовал в игровом плане, но у меня как у тренера задача выигрывать каждую игру и завоевать Кубок. Поэтому все в конкуренции. Ставя Женьку с молодыми, я хочу, чтобы к его опыту и креативу добавлялась скорость. Молодые хоккеисты как раз это ему добавляют.

– Дело все-таки в физике?

– Все равно в 33 года ты не такой быстрый и не такой работоспособный, и молодые ребята в этом плане в любом случае тебя съедают. Организм не обманешь. Тем более Евгений практически восемь месяцев был без хоккея, и это большая яма. Сейчас ему вернуть ту форму и тот ритм очень и очень тяжело.

– Есть мнение, что Кузнецов сам думает, что по статусу не должен добегать.

– Я бы это видел, если бы он так думал. Просто в некоторых играх ему не хватает дыхалки, не хватает силы в ногах. Нельзя сказать, что он не хочет.

– Можно ожидать, что через некоторое время ситуация изменится?

– Я, правда, хочу и желаю Евгению, чтобы он был частью нашей команды. Не только лидером в раздевалке, но, прежде всего, лидером на льду. Показывал своим примером, как надо играть, как вести за собой именно игрой.

– Кузнецов позитивно влияет на раздевалку?

– Да, конечно, он позитивный человек. Я никогда не запрещал ни телефонов, ни смеха в раздевалке. Потому что хоккеисты люди, и если они с утра до вечера будут думать только об одном хоккее, они с ума сойдут. Они должны разгружаться, и Женька в этом плане вносит позитив, – сказал Разин.

Разин хотел бы тренировать сборную России: «Это цель, которую я считаю достижимой. Международный уровень, статус хоккеистов – к этому стремишься»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
