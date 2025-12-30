Кавазашвили о спортсмене года в России: «Овечкин. На слуху только наш дорогой и неповторимый герой льда – больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями»

Кавазашвили назвал Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.

Бывший вратарь футбольного «Спартака » Анзор Кавазашвили назвал Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.

В апреле 2025-го капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

– Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?

– Овечкин. Сейчас больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями, которые у него есть, в мире хоккея и в целом. На сегодняшний день на слуху только один наш дорогой и неповторимый герой льда, – сказал Кавазашвили.

