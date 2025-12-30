Фетисов о Могильном в Зале славы: «Справедливость восторжествовала. Прозвище Александр Великий он получил неслучайно – мегаталантливый игрок. Почему так поздно – загадка»

Фетисов о Могильном в Зале славы: справедливость восторжествовала.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о включении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония прошла в ноябре 2025 года.

– Александра Могильного только сейчас включили в Зал хоккейной славы НХЛ. Не слишком ли поздно?

– Игрока можно включить в Зал хоккейной славы на третий год после официального завершения карьеры. Мне посчастливилось быть включенным с первой попытки.

Считаю, что Александр должен был быть включен намного раньше. Он мегаталантливый хоккеист, игрок с уникальными качествами. Я играл, когда он выступал, тренировал его в «Нью-Джерси », когда мы выиграли Кубок Стэнли .

Неслучайно он получил прозвище Александр Великий. Просто так хоккеистов так не называют. Саша вошел в Тройной золотой клуб. Я горжусь тем, что мы дружим.

Почему включение в Зал славы произошло так поздно – для меня загадка. Но главное, что справедливость в итоге восторжествовала, – сказал Фетисов.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. В НХЛ он играл за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто», набрав 1032 (473+559) очка за 990 матчей в регулярных чемпионатах.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!