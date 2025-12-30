«Эдмонтон» пытается обменять Манджипани. У форварда 11 очков за 39 игр и полезность «минус 16» при зарплате 3,6 млн долларов в год (Дэвид Паньотта)

«Эдмонтон» пытается обменять Манджипани.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Эдмонтон » активно пытается обменять Эндрю Манджипани , дав понять другим клубам, что форвард доступен для сделки.

29-летний нападающий пришел в «Ойлерс» этим летом, подписав контракт на 2 года и 3,6 млн долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате он провел 39 игр и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 16».

Отмечается, что в соглашении Манджипани есть пункт о полном запрете на обмен до июня 2026-го, но хоккеист готов его снять ради перехода в более подходящую для себя команду.

В прошлом сезоне он выступал за «Вашингтон» и набрал 30 (15+15) очков за 91 матч с учетом плей-офф при полезности «плюс 1».