«Эдмонтон» пытается обменять Манджипани. У форварда 11 очков за 39 игр и полезность «минус 16» при зарплате 3,6 млн долларов в год (Дэвид Паньотта)

«Эдмонтон» пытается обменять Манджипани.

По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, «Эдмонтон» активно пытается обменять Эндрю Манджипани, дав понять другим клубам, что форвард доступен для сделки.

29-летний нападающий пришел в «Ойлерс» этим летом, подписав контракт на 2 года и 3,6 млн долларов за сезон. В текущем регулярном чемпионате он провел 39 игр и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 16».

Отмечается, что в соглашении Манджипани есть пункт о полном запрете на обмен до июня 2026-го, но хоккеист готов его снять ради перехода в более подходящую для себя команду.

В прошлом сезоне он выступал за «Вашингтон» и набрал 30 (15+15) очков за 91 матч с учетом плей-офф при полезности «плюс 1».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoЭндрю Манджипани
logoЭдмонтон
logoНХЛ
возможные переходы
Дэвид Паньотта
